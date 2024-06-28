Как подготовиться к выезду за границу: рекомендации от Пограничного управления Приморья

В преддверии летних каникул Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю напоминает путешествующим за границу о необходимости тщательной проверки документов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-группе управления.
Отмечается, что следует убедиться, что паспорта всех членов семьи в надлежащем состоянии. Особое внимание стоит уделить документам, подтверждающим родство, если фамилии родителя и ребенка различаются.
Для выезда несовершеннолетних детей требуется согласие одного из родителей, заверенное нотариусом, если другой родитель не выразил против этого возражений. В случае несогласия на выезд ребенка, родитель может оформить запрет через органы МВД. Также родитель в любое время может отозвать свое несогласие во внесудебном порядке, но споры между родителями могут быть решены только в суде.
Также стоит обратить внимание на изменения в законодательстве от 15 августа 1996 года, вступившие в силу с 11 декабря 2023 года, касающиеся действительности заграничных паспортов. Недостоверные сведения, ошибки в реквизитах или повреждения могут служить основанием для признания паспорта недействительным и отказа в выезде из России. При необходимости замены паспорта рекомендуется заблаговременно обратиться в соответствующие органы.