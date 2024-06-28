Как подготовиться к выезду за границу: рекомендации от Пограничного управления Приморья

Для выезда несовершеннолетних детей требуется согласие одного из родителей, заверенное нотариусом, если другой родитель не выразил против этого возражений. В случае несогласия на выезд ребенка, родитель может оформить запрет через органы МВД. Также родитель в любое время может отозвать свое несогласие во внесудебном порядке, но споры между родителями могут быть решены только в суде.