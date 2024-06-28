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Нижегородцы обеспокоены исчезновением сурков из зоопарка

Однако администрация призвала горожан отставить панику.

Жители Нижнего Новгорода обеспокоены исчезновением сурков из зоопарка «Лимпопо». Тревожные сообщения стали получать сотрудники организации.

Однако администрация призвала горожан отставить панику. Грызуну по-прежнему живут в зоопарке. Просто это сумеречное животное, которое наиболее активно рано утро и ночами. Поэтому, чтобы его увидеть надо запастись терпением и осторожно наблюдать за его клеткой. Ведь эти зверьки очень пугливые.

Напомним, ранее мы писали, что скульптура из рогов животных появилась в нижегородском зоопарке.

флора и фауна