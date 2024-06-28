Нижегородцы обеспокоены исчезновением сурков из зоопарка

Жители Нижнего Новгорода обеспокоены исчезновением сурков из зоопарка «Лимпопо». Тревожные сообщения стали получать сотрудники организации.
Однако администрация призвала горожан отставить панику. Грызуну по-прежнему живут в зоопарке. Просто это сумеречное животное, которое наиболее активно рано утро и ночами. Поэтому, чтобы его увидеть надо запастись терпением и осторожно наблюдать за его клеткой. Ведь эти зверьки очень пугливые.
Напомним, ранее мы писали, что скульптура из рогов животных появилась в нижегородском зоопарке.