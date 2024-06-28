В Красноглинском районе Самары выявлено отсутствие дорожных знаков

Установлено, что департамент городского хозяйства и экологии самарской администрации должен следить за исполнением схем техсредств организации дорожного движения, в том числе, установку дорожных знаков в Красноглинском районе. Однако чиновники не исполнили своих обязательств.
Контрольный орган обратился в суд с административным иском и попросил признать незаконным бездействие чиновников. Также прокуратура добивается, чтобы чиновников обязали установить дорожные знаки в Красноглинском районе города.