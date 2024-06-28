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В Красноглинском районе Самары выявлено отсутствие дорожных знаков

Прокуратура обнаружила во время проверки отсутствие знаков дорожного движения на территории Красноглинского района Самары. Нарушения было зафиксированы во время проверки. Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

Установлено, что департамент городского хозяйства и экологии самарской администрации должен следить за исполнением схем техсредств организации дорожного движения, в том числе, установку дорожных знаков в Красноглинском районе. Однако чиновники не исполнили своих обязательств.

Контрольный орган обратился в суд с административным иском и попросил признать незаконным бездействие чиновников. Также прокуратура добивается, чтобы чиновников обязали установить дорожные знаки в Красноглинском районе города.