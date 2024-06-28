Жители Омска чувствовали запах тухлых яиц в воздухе

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опубликовало данные мониторинга качества воздуха в городе Омске на 26 июня.
Судя по данным исследователей, жители двух округов дышали вредными веществами, концентрация которых была повышена в воздухе. По данным мониторинга, жители Ленинского и Октябрьского округа дышали вредными веществами. В воздухе Ленинского округа был замечен высокий уровень сероводорода — 1,1 ПДК. Также сероводород зафиксировали в Октябрьском округе (1,4 ПДК).
Отметим, что сероводород пахнет тухлыми яйцами или испорченным мясом. При вдыхании воздуха с сероводородом может появиться тошнота, головокружение и головная боль.