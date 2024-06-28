Жители Омска чувствовали запах тухлых яиц в воздухе

Судя по данным исследователей, жители двух округов дышали вредными веществами, концентрация которых была повышена в воздухе. По данным мониторинга, жители Ленинского и Октябрьского округа дышали вредными веществами. В воздухе Ленинского округа был замечен высокий уровень сероводорода — 1,1 ПДК. Также сероводород зафиксировали в Октябрьском округе (1,4 ПДК).