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Жители Омска чувствовали запах тухлых яиц в воздухе

В двух районах города уровень сероводорода был повышен.

Источник: РИА "Новости"

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» опубликовало данные мониторинга качества воздуха в городе Омске на 26 июня.

Судя по данным исследователей, жители двух округов дышали вредными веществами, концентрация которых была повышена в воздухе. По данным мониторинга, жители Ленинского и Октябрьского округа дышали вредными веществами. В воздухе Ленинского округа был замечен высокий уровень сероводорода — 1,1 ПДК. Также сероводород зафиксировали в Октябрьском округе (1,4 ПДК).

Отметим, что сероводород пахнет тухлыми яйцами или испорченным мясом. При вдыхании воздуха с сероводородом может появиться тошнота, головокружение и головная боль.

экология