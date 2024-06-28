Шаг в будущее: Аксёнов поздравил крымских выпускников

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил их и отметил, что сегодняшний день — старт во взрослую жизнь и шаг в будущее.
Аксёнов отметил, что перед выпускниками открывается множество возможностей. Независимо от выбранной профессии и жизненного пути, они смогут внести свой вклад в развитие Крыма и историю успехов нашей страны.
«Не сомневаюсь, что вы найдете достойное применение своим знаниям, способностям и талантам», — сказал Аксёнов.
Ранее «МК в Крыму» писал, что севастопольские выпускники могут поступить в вуз без ЕГЭ. А в КФУ имени Вернадского популярными направлениями являются реклама и связи с общественностью, политология, юриспруденция и экономика.