Самая непредсказуемая рыба опоздала в Хабаровский край

— Горбуша, пожалуй, самая непредсказуемая рыба в наших краях. Очень сложно предугадать её поведение, когда и куда направятся её косяки. В Амур этот вид лососёвых только начал заходить. Хотя ожидалось это ещё в середине второй декады июня. Горбуша в отличие от кеты не продвигается далеко вглубь Амура. Обычно не больше 300 километров. Основные косяки горбуши доходят до окрестностей Богородского. Единичные экземпляры изредка могут попасться и около Комсомольска, — объяснил Денис Коцюк.