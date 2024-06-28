Самая непредсказуемая рыба опоздала в Хабаровский край

Летняя горбушовая путина на Амуре началась с опозданием примерно на полмесяца. Первые подходы этой рыбы в Хабаровском крае ждали ещё в середине июня. Однако только сейчас из моря в главную дальневосточную реку стали заходить первые косяки горбуши. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал руководитель регионального филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Денис Коцюк.
— Горбуша, пожалуй, самая непредсказуемая рыба в наших краях. Очень сложно предугадать её поведение, когда и куда направятся её косяки. В Амур этот вид лососёвых только начал заходить. Хотя ожидалось это ещё в середине второй декады июня. Горбуша в отличие от кеты не продвигается далеко вглубь Амура. Обычно не больше 300 километров. Основные косяки горбуши доходят до окрестностей Богородского. Единичные экземпляры изредка могут попасться и около Комсомольска, — объяснил Денис Коцюк.
Напомним, впервые за последние четыре года наука дала добро на промышленный промысел летнего лосося в Амуре. Горбуши разрешено добыть 3,5 тысячи тонн, летней кеты — 2750 тонн.
Если количество «непредсказуемой» рыбы окажется больше прогнозных значений лимиты на горбушу могут быть увеличены и наоборот. Продлится летняя путина на Амуре до 15 июля.