В Пермском крае два большегруза вылетели с трассы и повалили столб

Видео, опубликованное очевидцами, появилось в сети утром 27 июня. Из сообщения, сопровождающее ролик понятно, что ЧП произошло на объездной Соликамска. Два грузовика устремились друг в друга. От удара и массы двух большегрузов упал электрический столб и повредились трубы отопления. У одного из автомобилей полностью выпало лобовое стекло.