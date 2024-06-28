В Пермском крае два большегруза вылетели с трассы и повалили столб

В Пермском крае произошло ЧП: два грузовика вылетели с трассы и снесли электрический столб. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь и края».
Видео, опубликованное очевидцами, появилось в сети утром 27 июня. Из сообщения, сопровождающее ролик понятно, что ЧП произошло на объездной Соликамска. Два грузовика устремились друг в друга. От удара и массы двух большегрузов упал электрический столб и повредились трубы отопления. У одного из автомобилей полностью выпало лобовое стекло.
По данным свидетелей происшествия информации о пострадавших пока нет.