Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае два большегруза вылетели с трассы и повалили столб

Информации о пострадавших пока не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае произошло ЧП: два грузовика вылетели с трассы и снесли электрический столб. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь и края».

Видео, опубликованное очевидцами, появилось в сети утром 27 июня. Из сообщения, сопровождающее ролик понятно, что ЧП произошло на объездной Соликамска. Два грузовика устремились друг в друга. От удара и массы двух большегрузов упал электрический столб и повредились трубы отопления. У одного из автомобилей полностью выпало лобовое стекло.

По данным свидетелей происшествия информации о пострадавших пока нет.