Во время забега «Ночная Казань — 2024» в городе перекроют ряд улиц

С 18.00 27 июля и до 1.30 28 июля в столице Татарстана проведут очередные спортивные соревнования — забег «Ночная Казань — 2024». Большое количество спортсменов выйдут на улицы города, поэтому местные власти решили перекрыть их для движения транспорта.
В связи с соревнованиями для проезда с 23.30 27 июля до 0.40 28 июля не будут доступны следующие участки: Кремлевская дамба (по направлению от Батурина до Декабристов); улица Декабристов (в двух направлениях от Кремлевской дамбы до улицы Хакима).
Кроме того, до 1.00 28 июля полностью перекроют Кремлевскую дамбу по направлению от Декабристов до Кремлевской набережной, до 1.30 — саму Кремлевскую набережную, причем по двум направлениям от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева, а также дорогу от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (в двух направлениях).