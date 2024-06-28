Во время забега «Ночная Казань — 2024» в городе перекроют ряд улиц

Кроме того, до 1.00 28 июля полностью перекроют Кремлевскую дамбу по направлению от Декабристов до Кремлевской набережной, до 1.30 — саму Кремлевскую набережную, причем по двум направлениям от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева, а также дорогу от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (в двух направлениях).