Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля

Ранее сообщалось, что Кировский областной суд в пятницу из-за замены заболевшего гособвинителя отложил на 8 июля вынесение решения по апелляции по делу бывшего главы региона о злоупотреблении полномочиями, освобожденному от наказания за истечением срока давности.
Белых выступил против отложения заседания.
«Я живу в другом городе, и мне (делать) частые визиты (в Киров из Перми — Ред.)… достаточно сложно. Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», — сказал Белых.
Он не уточнил, чем именно планирует заниматься на новом месте работы.
Уголовное дело в отношении Белых, обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, рассматривалось в Октябрьском районном суде с июня 2022 года по декабрь 2023 года. Гособвинение запрашивало Белых 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания со штрафом более 48 миллионов рублей. В итоге Октябрьский районный суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 УК РФ), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) назначил 2,5 года лишения свободы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.
Согласно предъявленному обвинению, Белых для «видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты» обеспечил выделение в «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.
Кроме того, сообщили в прокуратуре, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу по отбытии срока наказания 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».