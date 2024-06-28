Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля

Уголовное дело в отношении Белых, обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, рассматривалось в Октябрьском районном суде с июня 2022 года по декабрь 2023 года. Гособвинение запрашивало Белых 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания со штрафом более 48 миллионов рублей. В итоге Октябрьский районный суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 УК РФ), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) назначил 2,5 года лишения свободы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.