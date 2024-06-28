Главные новости 28 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 28 июня 2024 года.
В США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом
27 июня в Атланте прошли первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом. Впервые с 1960 года дебаты состоялись без зрителей, проведены до официального выдвижения кандидатов. Они длились полтора часа, обсуждались ключевые вопросы.
Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС внести предложения по реагированию на участившиеся полеты западных беспилотников над Черным морем, что, по мнению Минобороны, увеличивает риск инцидентов и прямой конфронтации с НАТО.
Саммит ЕС не утвердил выделение Киеву кредита на $50 млрд
ЕС не достиг соглашения по кредиту в $50 млрд для Киева, финансируемому за счет доходов от российских активов, но обсуждения продолжатся. Урсула фон дер Ляйен надеется, что первые деньги будут предоставлены до конца года.
Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены главами институтов ЕС
Лидеры ЕС утвердили назначения на ключевые посты: Урсула фон дер Ляйен остаётся председателем Еврокомиссии, Антониу Кошта стал главой Евросовета, а Кая Каллас — главой дипломатии ЕС, сообщил Шарль Мишель.
Сын Леброна Джеймса может сыграть за «Лейкерс» вместе с отцом
«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под 55-м номером во втором раунде драфта НБА, впервые в истории отец и сын будут играть за одну команду. Бронни пережил остановку сердца в прошлом году, но успешно дебютировал за USC Trojans. Леброн Джеймс продлевает карьеру и ведёт переговоры о новом контракте.