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На уфимском проспекте Октября в аварии едва не погибли две девушки

В Уфе в ДТП с Chevrolet Niva и BMW пострадали две девушки.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 27 июня, в ДТП пострадали две девушки. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 11 по проспекту Октября. 19-летняя девушка за рулем Chevrolet Niva не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась со встречной BMW. В результате происшествия водительница «Нивы» и ее 20-летняя пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.

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