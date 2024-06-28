На уфимском проспекте Октября в аварии едва не погибли две девушки

Авария случилась напротив дома № 11 по проспекту Октября. 19-летняя девушка за рулем Chevrolet Niva не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась со встречной BMW. В результате происшествия водительница «Нивы» и ее 20-летняя пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.