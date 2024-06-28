Казанский архитектор показала эскизы Центра робототехники школы «СОлНЦе»

Специалист пояснила, что это уже более детальные эскизы по сравнению с теми, что были опубликованы ею в начале марта. Изначально здание создавалось исключительно как спортивный блок школы, на первом этаже должен был разместиться бассейн. Но потом было принято решение отвести часть нового корпуса под Центр робототехники, соответствующее поручение после предварительного одобрения на межведомственной комиссии дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.