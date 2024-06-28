В Кузбассе 22-летняя автоледи сбила двух девочек-подростков на пешеходе

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Авенсис» наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочки-подростки 15 и 16 лет получили травмы, их доставили в больницу и назначили стационарное лечение.