В Кузбассе 22-летняя автоледи сбила двух девочек-подростков на пешеходе

Госавтоинспекция Ленинска-Кузнецкого устанавливает детали ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние девочки. Около полуночи на пр. Ленина 22-летняя автоледи сбила подростков.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Авенсис» наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочки-подростки 15 и 16 лет получили травмы, их доставили в больницу и назначили стационарное лечение.
В отношении водителя составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов.