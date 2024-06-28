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В Кузбассе 22-летняя автоледи сбила двух девочек-подростков на пешеходе

Автоавария произошла сегодня около полуночи в Ленинске-Кузнецком на проспекте Ленина.

Госавтоинспекция Ленинска-Кузнецкого устанавливает детали ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние девочки. Около полуночи на пр. Ленина 22-летняя автоледи сбила подростков.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Авенсис» наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочки-подростки 15 и 16 лет получили травмы, их доставили в больницу и назначили стационарное лечение.

В отношении водителя составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении пешеходам и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов.