Микроавтобус и кроссовер отправят из Владивостока в зону СВО

«В автомобилях все то, о чем просят бойцы на передовой. Понимаем, какой запрос есть, и стараемся привлекать организации, кому важно это направление. Необходимо сплотиться вокруг одной цели. Цели — победить», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.