Микроавтобус и кроссовер отправят из Владивостока в зону СВО

Владивостокцы подготовили для участников СВО два автомобиля. В ближайшее время микроавтобус и кроссовер отправят на передовую, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Один из автомобилей получат бойцы отряда «Тигр», а второй достанет бригаде приморских артиллеристов для выполнения тактических задач. Инициаторами проекта стали неравнодушные общественники, а также бизнесмены.
В мэрии добавили, что в микроавтобусе также есть мотоцикл, кроме этого в автомобили загрузили генераторы, бензопилы, инструменты для работы с крупной техники и средства личной гигиены.
«В автомобилях все то, о чем просят бойцы на передовой. Понимаем, какой запрос есть, и стараемся привлекать организации, кому важно это направление. Необходимо сплотиться вокруг одной цели. Цели — победить», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.