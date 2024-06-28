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Микроавтобус и кроссовер отправят из Владивостока в зону СВО

Автомобили получат приморские артиллеристы и бойцы отряда «Тигр».

Источник: Администрация Владивостока

Владивостокцы подготовили для участников СВО два автомобиля. В ближайшее время микроавтобус и кроссовер отправят на передовую, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Один из автомобилей получат бойцы отряда «Тигр», а второй достанет бригаде приморских артиллеристов для выполнения тактических задач. Инициаторами проекта стали неравнодушные общественники, а также бизнесмены.

В мэрии добавили, что в микроавтобусе также есть мотоцикл, кроме этого в автомобили загрузили генераторы, бензопилы, инструменты для работы с крупной техники и средства личной гигиены.

«В автомобилях все то, о чем просят бойцы на передовой. Понимаем, какой запрос есть, и стараемся привлекать организации, кому важно это направление. Необходимо сплотиться вокруг одной цели. Цели — победить», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.