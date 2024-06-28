Где отдохнуть у воды? Пляжи недалеко от центра Петербурга

У пруда вы найдете раздевалки и урны для мусора. Летом здесь можно купаться — Роспотребнадзор иногда признает воду в пруду пригодной для купания (правда, не сейчас). Еще тут здорово играть в волейбол. А в Сосновке, примыкающей к пруду, — кататься на велосипедах и самокатах.