В Самаре и Тольятти ввели карантин из-за опасного растения

В Самаре, Красноярском районе и Тольятти обнаружен опасный сорняк, убивающий другие растения. Это повилика полевая, которая обвивает и присасывается к рядом растущим цветам, кустарникам, деревьям, траве, в результате чего они гибнут. Одного семени этого сорняка достаточно для поражения пяти-шести квадратных метров почвы. Кроме этого, повилика является переносчиком некоторых вирусных инфекций.
В связи с этим Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям ввело фитосанитарный карантин в Советском районе Самары на площади 21,79 гектара, где повиликой поражено — 1,8994 гектара.
Ещё один очаг повилики выявлен под Самарой в Красноярском районе в селе Екатериновке. Здесь введен карантин на площади 839,64 гектар, с общей площадью поражения — 180,38 гектар.
В Тольятти было выявлено два опасных сорняка. Кроме повилики в Центральном районе города была обнаружена ещё и относящаяся к вредным растениям амброзия трехраздельная. Амброзия обладает исключительной жизненной энергией. Пыльца этого растения вызывает аллергические заболевания (поллиноз) у людей, и вызывает порчу молока у животных. При поедании амброзии в фазе цветения животными их молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.
В Тольятти ввели карантин по повилики на площади 104 гектара, с общей площадью очага — один гектар, и по амброзии на 94 гектарах, с общей площадью очага — один гектар, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Вывозить растения из карантинной зоны без фитосанитарных удостоверений запрещено.