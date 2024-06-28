В Самаре и Тольятти ввели карантин из-за опасного растения

В Тольятти было выявлено два опасных сорняка. Кроме повилики в Центральном районе города была обнаружена ещё и относящаяся к вредным растениям амброзия трехраздельная. Амброзия обладает исключительной жизненной энергией. Пыльца этого растения вызывает аллергические заболевания (поллиноз) у людей, и вызывает порчу молока у животных. При поедании амброзии в фазе цветения животными их молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.