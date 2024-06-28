Все могло закончиться смертью: в Башкирии шаурма отправила в кому 25-летнего парня

Весной прошлого года житель Салавата отравился шаурмой, купленной в одном из бистро в Ишимбае. Однако совсем скоро 25-летнему парню стало настолько плохо, что его госпитализировали в больницу в критическом состоянии — там он впал в кому.
СТАЛО ПЛОХО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ.
По словам Дмитрия К., 23 апреля купил он шаурму в местном кафе, которое находится в Ишимбае, а спустя несколько часов почувствовал слабость, тошноту и боли в животе. Надеясь, что это обычное пищевое отравление, парень вызвал врача на дом, тот прописал ему препараты. А уже через пару суток Дмитрия в полубессознательном состоянии обнаружили родители, зашедшие навестить сына, и вызвали скорую. В реанимации Дмитрий впал в кому, у него отказали печень, легкие и почки — развилась полиорганная недостаточность.
К счастью, молодой организм нашел силы выкарабкаться, и через несколько дней салаватец вышел из комы. Санавиацией его доставили в РКБ имени Куватова, где врачи поставили диагноз — острый тубулоинтерстициальный нефрит на фоне сальмонеллеза. В середине мая Диму перевели в отделение нефрологии — его состояние по-прежнему оставалось довольно тяжелым. Пришлось даже приехать родителям, чтобы помочь ухаживать за сыном.
— Врачи не давали никаких прогнозов. То есть отравление вполне могло завершиться смертью, — вспоминает сам Дмитрий К.
ОДНОЙ ТРЯПКОЙ МЫЛИ СТОЛЫ И УНИТАЗ.
Сейчас парень находится на реабилитации и принимает дорогостоящие лекарства, и даже через год соблюдает строжайшую диету и не может вести полноценную жизнь. А еще, вернувшись домой, Дмитрий сразу же подал в суд на владельца кафе, где ему продали шаурму с сальмонеллами.
Эксперты Роспотребнадзора провели расследование и выявили грубые санитарные нарушения содержания в кафе, где отравился молодой человек. Выяснилось, что у сотрудников, работающих в заведении, нет медицинских книжек, а на продукты, из которых готовятся блюда, нет специальных документов соответствия регламенту. Кроме того, помещение не убирали должным образом, а для уборки обеденного зала и туалета использовали один инвентарь, который хранили в туалете. Также в кафе не проводился ежедневный осмотр работников общепита, которые напрямую готовили еду для посетителей.
Отсутствие маркировки и условий для хранения верхней одежды сотрудников — не самое страшное, что обнаружили специалисты Роспотребнадзора. В кафе не было дезинфицирующих средств, а за температурным режимом пищевой продукции никто не следил. После проверки Роспотребнадзор вынес предписание приостановить работу кафе на 30 суток, в течение которых предприниматель должен был устранить нарушения. По истечении срока кафе вновь заработало.
Отметим, что помимо пострадавшего Дмитрия было выявлено еще несколько случаев отравления посетителей, которые обращались в Роспотребнадзор. В результате на владельца заведения завели административное дело, и городской суд обязал виновника возместить ущерб здоровью Дмитрия в размере 800 тысяч рублей. Решение также поддержал Верховный суд Башкирии. Вот только возвращать деньги пострадавшим владельцы кафе явно не торопятся.
«СЪЕЛ ЧЕБУРЕК, ПОТОМ МУЧАЛА ДИАРЕЯ».
Как оказалось, кафе уже давно пользуется дурной славой у горожан. В многочисленных отзывах на сайте заведения и сети посетители жалуются на некачественные продукты, тухлый привкус у блюд и антисанитарию.
— Они одной тряпкой мыли и туалет и кухню? Просто прикройте эту лавочку навсегда и запретите заниматься им этой деятельностью! — сетует Иван В.
— Заказал люля-кебаб из курицы, был запах тухлого мяса. Обратите внимание на качество продуктов, — предупреждает Павел Л.
— Очень вкусный плов, но, когда съел чебурек, мучила диарея весь день, — жалуется пользователь, пожелавший не называть свое настоящее имя.
— Два раза брала шашлык из баранины и говядины. На вкус оба были какие-то непонятные. Мясо с рыхлой, как печень, текстурой. Что говядина, что баранина, одна на вкус. Шаурма с каждым разом все хуже становиться: сначала они их пережаривали, потом холодные подавали, сейчас они еще хуже. А цены завышены очень. Почему кафе в первый раз после санитарной проверки не закрыли непонятно, а надо было, — возмущается Регина С.
— Мясо часто бывает испорченное, из-за чего его поедание сопровождается мерзким запахом и привкусом. Картошка к мясу всегда холодная, — добавляет Маргарита Н.
— Кафе отвратительное, мы отравились, а еще два раза видели жуков, так что не советую! — заявляет Зарина И.