Все могло закончиться смертью: в Башкирии шаурма отправила в кому 25-летнего парня

— Два раза брала шашлык из баранины и говядины. На вкус оба были какие-то непонятные. Мясо с рыхлой, как печень, текстурой. Что говядина, что баранина, одна на вкус. Шаурма с каждым разом все хуже становиться: сначала они их пережаривали, потом холодные подавали, сейчас они еще хуже. А цены завышены очень. Почему кафе в первый раз после санитарной проверки не закрыли непонятно, а надо было, — возмущается Регина С.