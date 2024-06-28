«Задала этот вопрос — и мошенник сам бросил трубку»: как сибирячка раскусила телефонного афериста

«Вы из какой тюрьмы мне звоните?», — перебила явно заготовленный и отрепетированный монолог мошенника 36-летняя блогер из Иркутска Амина Самойлова. По гробовой тишине, которая повисла в ответ, было ясно — незнакомец растерялся от неожиданности. Не вынеся такого напора жертвы, истерично бросил трубку.
— Культурный попался! От разговора с прошлым аферистом уши в трубочку заворачивались. Представился полицейским, а как понял, что раскусила, начал угрожать, мол, знает, где я живу, приедет и… Что потом? Лучше вам не знать! — говорит Амина. Сибирячке звонят часто, но всегда остаются без «улова». Очередной раз, правда не без труда, она избежала ловушки 26 июня. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Эхом в динамике отозвался мат…
В разгар дня Амина была занята делами по дому. Разогревала обед, собиралась на тренировку. И вдруг — резкий телефонный звонок. Да и еще какой! Поднесла мобильный к уху, а из динамика вдруг эхом отозвался… мат.
«Послышалось», — предположила она, а на том конце провода, как из пулемета, очередью полетела заученная речь:
«Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я сотрудник архива при многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Вам отправляли письмо, но во время следования оно затерялось. Теперь получить его вы сможете только лично. Необходимо приехать в ближайший офис МФЦ либо на почту. Где вам удобнее?».
Со дня на день сибирячке действительно должно было прийти на почту важное письмо. Фото: Амина Самойлова.
Мошенники не знали, насколько точно попали в цель. Ведь со дня на день сибирячке действительно должно было прийти на почту важное письмо из суда, которое, кстати, затерялось. Именно поэтому она не сразу поняла, что на том конце провода мошенник.
«Мне удобно на почте, которая находится рядом с домом», — повелась блогер на грамотную речь и поставленный голос.
«Отлично! Пожалуйста, не забудьте взять с собой паспорт для получения письма. Но кроме документа, удостоверяющего личность, вам нужно кодовое слово, которое необходимо назвать сотруднику почты. Только никому его не разглашайте!», — предупредил Алексей.
Амина, все еще занимаясь домашними хлопотами параллельно с разговором, ничего не заподозрила и согласилась.
«Сделала важный вывод!»
«Сейчас вам поступит смс с набором цифр. Пожалуйста, продиктуйте их, чтобы получить кодовое слово», — Алексей наверняка уже предвкушал, как получит доступы к личным данным жертвы и выкачает деньги.
— Сообщение пришло на портал «Госуслуги», где черным по белому написано: «НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОД!». Тут я, наконец, отвлеклась от суеты и полностью включилась в разговор, — вспоминает блогер.
«Не могу назвать вам код», — вежливо ответила звонящему.
Амина, все еще занимаясь хлопотами параллельно с разговором, ничего не заподозрила. Фото: Амина Самойлова.
«Продиктуйте цифры. Затем я вышлю вам кодовое слово для выдачи документа. Поймите, у вас остается всего два дня, чтобы получить письмо. Иначе вам его не отдадут», — пытался убедить Алексей.
Тогда Амина поняла, что едва не стала жертвой афериста. Ведь никаких кодовых слов, понятное дело, на почте назвать не просят. Тогда она решила задать вопрос: «Скажите, из какой вы звоните тюрьмы?».
После этого Алексей сдался и сам бросил трубку.
— Как они догадались, что я жду письмо? Не знаю. Может, ткнули пальцем в небо и попали. Однако я сделала вывод из этой ситуации: второпях такие звонки лучше не принимать и серьезные вопросы на бегу не решать. Есть риск нарваться на мошенников. И, конечно, стоит всегда помнить то, о чем нас постоянно предупреждают: настоящие полицейские или госслужащие никогда не попросят назвать им коды из сообщений по телефону. Подобные вопросы нужно решать лично в офисе или самостоятельно через «Госуслуги».