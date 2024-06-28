«Задала этот вопрос — и мошенник сам бросил трубку»: как сибирячка раскусила телефонного афериста

— Как они догадались, что я жду письмо? Не знаю. Может, ткнули пальцем в небо и попали. Однако я сделала вывод из этой ситуации: второпях такие звонки лучше не принимать и серьезные вопросы на бегу не решать. Есть риск нарваться на мошенников. И, конечно, стоит всегда помнить то, о чем нас постоянно предупреждают: настоящие полицейские или госслужащие никогда не попросят назвать им коды из сообщений по телефону. Подобные вопросы нужно решать лично в офисе или самостоятельно через «Госуслуги».