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Эпидемиологи ограничили купание на 13 пляжах Беларуси

За минувшую неделю эпидемиологи проверили более 360 пляжей, где было взято свыше 870 проб воды.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба после проведения контроля состояния зон рекреации на водоемах Беларуси ограничила купание на 13 пляжах, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты за последнюю неделю обследовали 364 пляжа, провели проверку 877 проб воды, из которых 21 не соответствовала нормативам.

В результате в трех регионах страны были введены ограничения на купания в нескольких водоемах.

Гомельская область:

  • ограничено купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» на реке Днепр в Жлобине.
  • запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех зонах рекреации на реке Сож в Гомельском районе: на набережной, в районе улицы Речной поселка Чёнки, садоводческого товарищества «Скиток-2».

Могилевская область:

  • приостановлено купание детей и взрослых на Святом озере в Могилеве.
  • запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на пруду Броды в Могилеве, в зоне рекреации на реке Днепр в агрогородке Полыковичи (Могилевский район), на участке реки Проня (ниже автомобильного моста) вблизи горпоселка Дрибин.
  • ограничено купание детей на городском пляже Могилева на реке Днепр, в зонах рекреации Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы (Могилевский район), на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи (Чаусский район), в месте отдыха на реке Ослевка вблизи базы отдыха «Глухариный ток» (Белыничский район).

Минская область:

  • приостановлено купание детей и взрослых в пляжной зоне на реке Вызенка в горпоселке Красная Слобода (Солигорский район).

При этом на основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения в трех зонах рекреации Солигорского района: пляжные зоны на водоеме в деревне Саковичи, на «Старом пляже» и пляже санатория «Березка» Солигорского водохранилища в Солигорске.