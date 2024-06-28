Эпидемиологи ограничили купание на 13 пляжах Беларуси

При этом на основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения в трех зонах рекреации Солигорского района: пляжные зоны на водоеме в деревне Саковичи, на «Старом пляже» и пляже санатория «Березка» Солигорского водохранилища в Солигорске.