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Девять жителей Башкирии подхватили кишечную инфекцию во время застолья после освящения дома

В Уфе девять человек заразились кишечной инфекцией на застолье.

Источник: Комсомольская правда

Девять жителей Башкирии подхватили кишечную инфекцию во время застолья. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Семья из города Мелеуз приехала к родственникам в садовое товарищество «Ветеран-2» в уфимском микрорайоне Цветы Башкирии, чтобы освятить дом. Был приглашен мулла, организовано застолье.

После трапезы трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо. Некоторые из них успели доехать до Мелеуза, сейчас они проходят лечение в инфекционном отделении местной больницы. Остальные получаю медицинскую помощь в Уфе.

Роспотребнадзор организовал проверку по факту произошедшего.