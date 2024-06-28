Девять жителей Башкирии подхватили кишечную инфекцию во время застолья после освящения дома

Девять жителей Башкирии подхватили кишечную инфекцию во время застолья. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.
Семья из города Мелеуз приехала к родственникам в садовое товарищество «Ветеран-2» в уфимском микрорайоне Цветы Башкирии, чтобы освятить дом. Был приглашен мулла, организовано застолье.
После трапезы трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо. Некоторые из них успели доехать до Мелеуза, сейчас они проходят лечение в инфекционном отделении местной больницы. Остальные получаю медицинскую помощь в Уфе.
Роспотребнадзор организовал проверку по факту произошедшего.