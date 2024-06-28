Жителей Екатеринбурга напугали вой сирен и звуки залпов

Жителей Екатеринбурга утром 28 июня напугали вой сирен и звуки выстрелов. Выяснилось, что на Вторчермете в одном из военных городков проходят учения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.