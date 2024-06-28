Одна из собак умерла от голода: в Уфе пытаются найти управу на соседку, которая развела в квартире антисанитарию и не кормила питомцев

Инна в квартире живет одна. Известно, что около двух лет назад у женщины умерла мама, а других родных у нее нет. Жилплощадь хозяйки кишит насекомыми, а сама она часто отсутствует, иногда вплоть до недели. Соседи рассказывают, что до недавнего времени в ее квартире находилось животные, двое из которых — собаки бойцовской породы. Животные содержались в ужасных условиях.