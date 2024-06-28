Одна из собак умерла от голода: в Уфе пытаются найти управу на соседку, которая развела в квартире антисанитарию и не кормила питомцев

В одном из домов Уфы жительница квартиры развела настоящую антисанитарию. Неоднократно соседи пытались вразумить 35-летнюю Инну С., однако никаких результатов это ни принесло. «КП-Уфа» поговорила с соседями женщины..
ЗАПАХ И АНТИСАНИТАРИЯ.
Как рассказывают жильцы дома по улице Рихарда Зорге, с нечистоплотной соседкой и антисанитарией они борются с 2021 года. По словам Анастасии, от тараканов, клопов и невыносимого запаха страдает весь подъезд.
Инна в квартире живет одна. Известно, что около двух лет назад у женщины умерла мама, а других родных у нее нет. Жилплощадь хозяйки кишит насекомыми, а сама она часто отсутствует, иногда вплоть до недели. Соседи рассказывают, что до недавнего времени в ее квартире находилось животные, двое из которых — собаки бойцовской породы. Животные содержались в ужасных условиях.
— Животных не выгуливали, они сидели постоянно в закрытой квартире, там же испражнялись, — рассказывает соседка Анастасия. — По подъезду распространяется специфический запах, а когда на улице стояла жара, животные сильно скулили и лаяли постоянно. В те дни хозяйка отсутствовала около недели.
Чем питались несчастные животные в отсутствие Инны — неизвестно. Соседи предполагают, что голодные четвероногие могла поедать насекомых, которых в квартире очень много.
— Примерно два месяца назад верхние и нижние соседи были разбужены среди ночи криками Инны, — говорят жильцы. — Звонили ей на телефон, но трубку она не брала. Потом выяснилось, что придя ночью домой, она обнаружила, что собаки загрызли одного из котов, видимо, из-за голода.
ДВЕ НЕДЕЛИ ТРУП СОБАКИ ЛЕЖАЛ В КВАРТИРЕ.
Около двух недель назад еще одно животное постигла страшная участь — голодная смерть. Все это время труп умершей собаки находился в квартире и разлагался, источая запах, который проник на лестничную клетку. По рассказам соседей, хозяйка знала о гибели пса, а также появлялась у себя дома, однако тело вынесла в мусорном пакете только на днях.
Накануне одну из выживших собак забрали волонтеры. Состояние у животного истощенное.
— Ранее мы неоднократно предлагали помощь в уборке квартиры, нанимали клининг, но она в последний момент от всего отказывалась и доступ в квартиру не давала, — говорит Анастасия.
ЖАЛОБЫ НЕ ПОМОГАЮТ.
По словам соседки, она знает Инну с детства. Говорит, что была обычной девочкой. После школы выучилась на ветеринара и какое-то время жила в Москве. После того, как у мамы Инны обнаружили онкологию, она вернулась в родную Уфу, однако за больной не особо ухаживала и завела собак. О том, чем занимается и где работает женщина, — точно неизвестно.
— У ее мамы на фоне болезни начались проблемы, она часто приносила что-то с помойки, но Инну это видимо устраивало, потому что мусор она обратно не выносила, и все копилось в квартире, — рассказывает соседка. — Последние несколько месяцев она редко появлялась у себя дома, собак не кормила. Когда зимой изредка приходила ночевать, верхнюю одежду оставляла в общем коридоре.
Соседи, которые уже много лет подают жалобы в разные инстанции, бьют тревогу, так как сами страдают от вони и тараканов.
— Мы писали в разные службы, и не раз, но никто не может помочь. Или не хочет. Нам только отписки приходят, — сетует Анастасия.
На счету жильцов уже много жалоб в администрацию города, Роспотребнадзор, Госкомитеты по ветеринарии, жилищному и строительному надзору, управляющую компанию Октябрьского района, прокуратуру, а также в региональный центр дезинфекции. На сегодняшний день письма не дали результатов, однако соседи не собираются сдаваться.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ИЛИ ЖЕСТОКОСТЬ?
История об уфимской квартире с клопами, где морят голодом животных, распространилась по различным телеграм-каналам, где шокированные пользователи не смогли удержаться от комментариев в адрес хозяйки.
— Вы же видите, у женщины психическое расстройство! Ей помощь нужна, — пишет в одном из каналов Гульнара К.
— Столько мусора в одной квартире! Это ужас! Страшно представить, какой там запах! — комментирует под постом Николай С.
Многие жалеют оголодавших животных. Несмотря на то, что одну собаку забрали волонтеры, точно неизвестно, сколько еще питомцев проживает в одной квартире.
— Бедные! Не кормить неделями. Это же жестоко! Зачем домой тогда тащила? — возмущается Ксения Г.
— Возможно, одна собака с голодухи загрызла вторую, — предположил Марат Д.
— Заберите, пожалуйста, несчастных в добрые руки, если еще остались живые, — пишет Анастасия К.
— Посадить ее за жестокое обращение с животными! — отвечает Михаил К.