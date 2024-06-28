В Самарской области усилят контроль на дорогах с 28 по 30 июня

По информации госавтоинспекции России по Самарской области, рейды пройдут с 28 по 20 июня. В этот период правоохранители уделят особое внимание водителям, решившим сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В ходе мероприятий задействуют максимальное количество личного состава.