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В Самарской области усилят контроль на дорогах с 28 по 30 июня

Самарские инспекторы проведут направленные рейды.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут направленные масштабные рейды. Они состоятся в предвыходные и выходные дни.

По информации госавтоинспекции России по Самарской области, рейды пройдут с 28 по 20 июня. В этот период правоохранители уделят особое внимание водителям, решившим сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В ходе мероприятий задействуют максимальное количество личного состава.

Напомним, за первое нарушение пьяным водителям грозит временное лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. При повторном задержании автолюбителя могут привлечь к уголовной ответственности.

ГИБДД