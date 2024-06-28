Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные в крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами кратковременные дожди. Темпераура воздуха сохранится на отметках 28−32°, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность без осадков. Ветер 5−10 м/с, температура воздуха днем 28…30°.
По краю прогнозируется переменная облачность, дожди, в отдельных районах ночью грозы. Порывы ветра местами могут достигать 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20°, днем 26−30°. На Черноморском побережье ясно, температура воздуха ночью 16…21°, днем 26…31°. В горах ночью 5…10°, днем 15…20°.
В выходные на Кубани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 29.06 и 30.06 14−19°, на Азовском побережье 18−23°. На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 27…32°. Возможны порывы ветра до 15−20 м/с.