Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные в крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами кратковременные дожди. Темпераура воздуха сохранится на отметках 28−32°, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.