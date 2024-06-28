Карантин ввели из-за американской белой бабочки в двух районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора. Карантинная фитосанитарная зона установлена в Славянском и Крымском районах.
«В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на земельных участках различной категории использования в пределах Анастасиевского сельского поселения и Киевского сельского поселения выявлен очаг распространения карантинного объекта — американской белой бабочки», — уточнили в ведомстве.
Площадь, где ввели карантин, достигает 940 га. В Южном управлении Россельхознадзора разработали и направили программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.
Ранее сообщалось, что за две недели в водоемах утонуло почти 90 детей.