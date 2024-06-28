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Карантин ввели из-за американской белой бабочки в двух районах Кубани

В Славянском и Крымском районах Кубани ввели карантин из-за американской белой бабочки.

Источник: Комсомольская правда

Карантин ввели из-за американской белой бабочки в двух районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора. Карантинная фитосанитарная зона установлена в Славянском и Крымском районах.

«В ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на земельных участках различной категории использования в пределах Анастасиевского сельского поселения и Киевского сельского поселения выявлен очаг распространения карантинного объекта — американской белой бабочки», — уточнили в ведомстве.

Площадь, где ввели карантин, достигает 940 га. В Южном управлении Россельхознадзора разработали и направили программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.

Ранее сообщалось, что за две недели в водоемах утонуло почти 90 детей.

сельское хозяйство