В школах Перми выявили нарушения в системе безопасности

В восьми школах Кировского района найдены нарушения в системе пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Это выяснилось при проверке прокуратурой учебных заведений Перми в конце текущего учебного года.
В нескольких школах, по данным прокуратуры, нет автономной системы экстренного оповещения. Кроме того, процесс эвакуации при чрезвычайных ситуациях не отрегулирован. В учебных заведениях нарушена система охраны и контроля доступа к зданию.
По факту этих нарушений в прокуратуре возбудили восемь административных дел. Устранения которых контролируется районной прокуратурой.