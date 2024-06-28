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В школах Перми выявили нарушения в системе безопасности

Всего возбуждено восемь административных дел.

Источник: Комсомольская правда

В восьми школах Кировского района найдены нарушения в системе пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Это выяснилось при проверке прокуратурой учебных заведений Перми в конце текущего учебного года.

В нескольких школах, по данным прокуратуры, нет автономной системы экстренного оповещения. Кроме того, процесс эвакуации при чрезвычайных ситуациях не отрегулирован. В учебных заведениях нарушена система охраны и контроля доступа к зданию.

По факту этих нарушений в прокуратуре возбудили восемь административных дел. Устранения которых контролируется районной прокуратурой.

образование