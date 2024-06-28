Бомбоубежищам нужен порядок

Председатель правления ТСЖ «Покровское» (управляет многоквартирным домом по ул. Промышленная, 33 в Краснодаре) Давыд Свещинский рассказал «Ъ-Кубань» что если подвалы находятся в частной собственности, то обеспечить безопасность граждан далеко не всегда возможно. «Например, в нашем доме техническое подполье, которое предлагалось как общедомовое имущество, застройщик распродал частным лицам. И управляющая организация не может обеспечить доступ туда не только в случае, например, налета дронов, но даже в случае необходимости ремонта общедомовых сетей. У нас уже есть практика, когда для доступа туда для обслуживание инженерных сетей нам пришлось судиться. Попытка же жильцов вернуть подвалу статус общедомового потерпела неудачу в Первомайском суде», — поясняет управдом.