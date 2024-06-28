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Бомбоубежищам нужен порядок

Власти Краснодара провели совещание с руководителями около 90 управляющих компаний (УК) города и напомнили им об обязанности навести порядок в укрытиях и приспособить помещения для эвакуации жителей в случае угрозы. В мэрии разъяснили, что служить защитным сооружением при опасности может подвал многоквартирного дома и подземная парковка. Они входят в состав общедомового имущества, и их содержание в надлежащем состоянии является обязанностью управляющих компаний. Сообщение о встрече с УК опубликовано на сайте администрации кубанской столицы.

Источник: Коммерсантъ

«Мы встречаемся ежегодно, но не все управляющие компании провели необходимую работу. Ради безопасности жителей это необходимо сделать: обследовать свои подвальные помещения, освободить их от мусора, приспособить под укрытия, чтобы при необходимости жители могли спрятаться от осколков, обломков строительных конструкций», — приводит пресс-служба мэрии сказанные на встрече слова первого замначальника управления гражданской защиты Павла Иванова.

Для наглядности управление продемонстрировало руководителям УК многоэтажку по ул. Ветеранов, 85. Там, в частности, необходимо обеспечить свободный вход, освещение и информационные таблички. Должен быть запас воды, медикаментов, средств тушения пожара и туалет. В мэрии Краснодара пояснили, что в качестве убежищ также могут использоваться подземные переходы, нулевые этажи торговых центров, подвальные помещения административных зданий и соцобъектов.

В ночь на 21 июня Краснодар был атакован беспилотниками. В результате повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной.

Директор по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирина Дробышева рассказала изданию, что не знает ни одного нового жилищного комплекса, где помимо парковок и кладовок, которые располагаются ниже уровня земли, строились бы именно бомбоубежища. «Есть кладовые, но эти помещения передаются в частную собственность и вопрос доступа к ним находится в руках собственника. Люди точно должны знать соседей. Выращивая соседское дружное комьюнити, всегда будет возможность обеспечить себя безопасностью», — советует она.

Председатель правления ТСЖ «Покровское» (управляет многоквартирным домом по ул. Промышленная, 33 в Краснодаре) Давыд Свещинский рассказал «Ъ-Кубань» что если подвалы находятся в частной собственности, то обеспечить безопасность граждан далеко не всегда возможно. «Например, в нашем доме техническое подполье, которое предлагалось как общедомовое имущество, застройщик распродал частным лицам. И управляющая организация не может обеспечить доступ туда не только в случае, например, налета дронов, но даже в случае необходимости ремонта общедомовых сетей. У нас уже есть практика, когда для доступа туда для обслуживание инженерных сетей нам пришлось судиться. Попытка же жильцов вернуть подвалу статус общедомового потерпела неудачу в Первомайском суде», — поясняет управдом.

По словам заслуженного архитектора РФ Юрия Рысина, ныне проектируемые объекты должны сразу предусматривать укрытия. Эта задача уже решена — соответствующие нормативы приняты. «По существующим подвальным помещениям нужно принять законодательные меры на федеральном и региональном уровне. В принципе, надо просто вернуться к опыту советского времени: раньше эти помещения имели статус объектов двойного использования. И очень важно, чтобы они были оборудованы системами вентиляции, водоснабжения и канализации», — считает господин Рысин.

В администрации Краснодара «Ъ-Кубань» не смогли оперативно рассказать о том, какой есть способ решения проблемы с допуском граждан в подвалы, принадлежащие частным собственникам.

МЧС