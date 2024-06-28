Санитарные врачи забраковали воду из 19 родников Воронежской области

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в июне 2024 года проверило состав воды в популярных родниках, расположенных на территории региона. Воду исследовали в лаборатории по санитарно — химическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость общая, общая минерализация, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, марганец, бор, железо, фториды.