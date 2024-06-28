Санитарные врачи забраковали воду из 19 родников Воронежской области

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в июне 2024 года проверило состав воды в популярных родниках, расположенных на территории региона. Воду исследовали в лаборатории по санитарно — химическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, жесткость общая, общая минерализация, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, марганец, бор, железо, фториды.
Всего эксперты изучили качество воды в 68 источниках, в 19-ти из которых выявили превышение по нитратам, жесткости, сульфатам и сухому остатку.
В частности, забраковали следующие родники:
— родник в п. Суровский, Аннинский район — жесткость общая завышена в 1,02 раза;
— родник в с. Верхняя Тишанка, Таловский район — жесткость общая завышена в 1,05 раза; марганец завышен в 26,4 раза; мутность (по формазину) завышена в 6,5 раза;
— родник в с.п. Никольское 1 -е в 1000 м от ул. Калинина, Воробьевский р-н — превышение нитратов (результат: 58,2 ± 8,7, величина допустимого уровня — 45,0 мг/ дм3);
— родник в с. Красные Холмы, балка Большая Ястребовка, Панинский район — жесткость общая превышает значение гигиенического норматива в 1,95 раза, по химическим веществам: сульфаты (SО42-) превышают значение гигиенического норматива в 1,3 раза; бор превышает значение гигиенического норматива в 1,34 раза;
— родник (нецентрализованный источник «Благовещения Св. Богородицы») Каменский р-н, х. Крутец — превышение норматива по нитратам (результат — 60,9±9,1 мг/л, ПДУ — не более 45);
— родник (нецентрализованный источник «исток р. Гнилая Россошь») Каменский р-н, с. Коденцово — несоответствие по мутности, ЕМФ (результат — 7,9±1,6, ПДУ — не более 2,6);
— родник в г. Острогожск, ул. Коммунаров, левый берег р. Тихая Сосна по направлению течения превышение норматива по нитратам (результат — 153±23, ПДУ — не более 45);
— родник (нецентрализованный источник — колодец Старца Спиридона) Острогожский район, с. Терновое, пер. Голубец — превышение норматива по нитратам (результат — 53,8±8,1, мг/л, ПДУ — не более 45);
— родник «Невестин ключ», по адресу: Воронежская область, Верхнемамонский район, с. Приречное превышение по жесткости общей (результат исследований — 15,8±2,4, гигиенический норматив — не более 10,0 мг-экв/дм куб);
— родник у пруда Желоб с. Екатериновка Россошанский район, Лизиновское сельское поселение превышение по жесткости общей в 1,04 раза, нитраты — в 1,3 раза;
— родник урочище Кочержино п. Копенкина Россошанский район по жесткости общей превышение в 1,6 раза, сульфаты — в 1,1 раза; сухой остаток — в 1,8 раза;
— родник с. Новобелая Кантемировский район превышение по жесткости общей в 1,02 раза;
— родник в с. Перлевка, ул. Центральна, 57 г, Семилукский район превышение по нитратам в 2,1 раза, жесткость общая — в 1,5 раза;
— родник р.п. Хохольский, район песчаного карьера по нитратам превышение в 1,6 раза;
— родник «Подгоренский» на склоне к озеру Круглое, мкр. Подгорное, город Воронеж превышение по нитратам (результат — 129±19 мг/л, ПДУ — не более 45);
— родник у озера «Круглое» Святого Тихона Чудотворца город Воронеж превышение по нитратам (результат — 137±21 мг/л, ПДУ — не более 45);
— родник г. Воронеж, пер Заозерный, д. 1 — превышение по нитратам (результат — 130±20 мг/л, ПДУ — не более 45);
— родник «Митрофановский», г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, д. 96 — превышение по нитратам (результат — 98±15 мг/л, ПДУ — не более 45).
В связи с обнаруженными вредными примесями врачи не рекомендуют использовать воду из этих источников для питья и приготовления пищи.