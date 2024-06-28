Уснула на буйках: Туристку, которую считали мертвой, нашли спящей в 50 метрах от берега в Сочи

За «утонувшей» спасатели отправились на катере. Они уж было собрались поднимать тело на борт, как вдруг женщина «ожила» и пошевелила рукой. Тогда-то сотрудники МЧС и поняли в чем дело. Они туристку разбудили и эвакуировали ее на берег, после чего передали полицейским.