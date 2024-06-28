Уснула на буйках: Туристку, которую считали мертвой, нашли спящей в 50 метрах от берега в Сочи

В Сочи в 50 метрах от берега в районе пляжа Маяк, мирно покачиваясь на буйках после бурного отдыха, спала женщина. Спасатели МЧС всю ночь искали туристку.
«Накануне поздно вечером в отряд МЧС обратился сотрудник одного из центральных пляжей города Сочи. Он сообщил, что в море в одежде зашла женщина, но на берег так и не вернулась», — рассказали в пресс-службе ведомства.
50-летнюю женщину спасатели искали всю ночь. Две группы спасателей прочесывали берег и акваторию на удалении от берега до 800 метров, осматривали береговую полосу и пространства между бунами.
Найти пропавшую туристку удалось только утром. Силуэт на дорожке буйков в море заметили отдыхающие.
«Сегодня утром очевидцы сообщили, что обнаружили в море женщину без признаков жизни на плавучем ограждении. Она лежала на спине на дорожке из буйков в 40−50 метрах от берега в районе пляжа Маяк», — сообщает ЮРПСО МЧС России.
За «утонувшей» спасатели отправились на катере. Они уж было собрались поднимать тело на борт, как вдруг женщина «ожила» и пошевелила рукой. Тогда-то сотрудники МЧС и поняли в чем дело. Они туристку разбудили и эвакуировали ее на берег, после чего передали полицейским.
«Объяснить свой поступок она не могла, так как находилась в нетрезвом состоянии. Спасенная оказалась 50-летней жительницей Краснодарского края», — уточнили в МЧС.
К счастью, несмотря на свое состояние, женщина выжила. Однако в МСЧ настоятельно не рекомендуют заходить в море в нетрезвом состоянии, поскольку это чрезвычайно опасно.
По словам замначальника ЮРПСО МЧС России по поисково-спасательной работе Юрия Фомина, 99 процентов утоплений происходят в состоянии алкогольного опьянения.