В Волжском посетителей ТРК напугала пожарная тревога из-за электропроводки

В пятницу, 28 июня, в ТРК «ПланетаЛето» в Волжском сработала пожарная тревога, которая напугала утренних посетителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, примерно в 10.30 часов в развлекательном комплексе произошло короткое замыкание электропроводки в потолочном светильнике. Случился небольшой пожар.