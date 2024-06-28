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В Волжском посетителей ТРК напугала пожарная тревога из-за электропроводки

Под Волгоградом в ТРК замкнуло потолочный светильник.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 июня, в ТРК «ПланетаЛето» в Волжском сработала пожарная тревога, которая напугала утренних посетителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, примерно в 10.30 часов в развлекательном комплексе произошло короткое замыкание электропроводки в потолочном светильнике. Случился небольшой пожар.

Сотрудники ТРК смогли самостоятельно затушить огонь до приезда спасателей. Никто не пострадал.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. в случае ЧП необходимо звонить в экстренные службы по номеру 112.

МЧС