Чем мы хуже Амстердама? Как жители области зарабатывают на туристах

«Собственник должен быть самозанятым, чтобы я спокойно могла переводить ему деньги. “В чёрную” не работаю. Сейчас этот рынок сильно мониторит государство, — сразу предупредила меня предприниматель Ирина (имя изменено). — Ваш район перспективный. Вот Балтрайон мы не берём — спрос низкий. Туристы хотят центр, где есть рестораны, достопримечательности. Доход зависит от качества ремонта в квартире. Если он свежий, в сезон, с мая по август, можно получать на руки по 80 тыс. руб. в месяц; в декабре и январе — до 20; в апреле, сентябре, октябре, ноябре (в зависимости от погоды) — 50. С февраля до середины марта — тугой сезон, тут как повезёт. Мы заключаем агентский договор, но конкретные суммы там не прописываются. Семьдесят процентов — ваши, тридцать — мои, это за вычетом расходов на уборку квартиры, прачку после каждого гостя, гели, шампуни и тому подобное. Текстиль — полотенца и постельное бельё — мы берём качественное, для гостиничного бизнеса — приобретаете вы. Нужно минимум три комплекта по 6 тыс. руб. на каждое спальное место. От гостя берём обеспечительный платёж. Если он что-то испортил, его не возвращают. При серьёзном ущербе — в судебном порядке. Но пока у нас таких проблем не было. Разве что бельё портят регулярно: поели на постели с детьми — посадили пятно. Стараемся вывести их в прачке. Чтобы квартиру разгромили или вывезли всю мебель — такого не было. В любом случае собственник вправе застраховать имущество».