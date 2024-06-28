Чем мы хуже Амстердама? Как жители области зарабатывают на туристах

Впереди ещё два летних месяца, а от 40 до 97% мест в отелях Зеленоградска и Светлогорска уже забронировано. На длительные сроки мест не найти вплоть до сентября. Урвать свой кусок «курортного пирога» стремятся и частники.
Ушли в «тень».
К примеру, аренда комнаты в пос. Вишнёвом (недалеко от самого широкого Западного пляжа Зеленоградска) стоит 5 000−6 000 ₽ в сутки. За «однушку» в Зеленоградске просят 7 500 ₽ в сутки. А неделю проживания в «двушке» Светлогорска для семьи из трёх человек оценивают в 50 тыс. Койко-место в хостеле (в комнате — 4 кровати. Мужчины и женщины — раздельно) стоит 1 200 — 1 500 ₽ И даже там места на июль — август остались на считанные дни, их бронируют уже начиная с января. Примерно такая же ситуация на других курортах янтарного края. Если есть шанс заработать, почему бы им не воспользоваться? Есть случаи, когда предприимчивые пенсионерки съезжаются, одну из квартир сдают всё лето, а доходы делят пополам. Да и туристам выгоднее снимать жильё в частном секторе. Если готовить самим, а не питаться в кафе и ресторанах, можно существенно сэкономить.
«Бюджет недополучает большое количество доходов из-за “теневого” бизнеса, — говорит министр культуры и туризма Андрей Ермак. — Бороться с ним практически невозможно. Ни одному городу в мире это не удалось. Такие туристические центры, как Барселона, Амстердам, Париж, находятся в ещё худшей ситуации: там выезжают из города и сдают апартаменты, наверное, уже все поголовно. У нас пока полегче. Думаю, примерно 60% рынка занимают такие квартиры. Там уже есть управляющие компании. У некоторых — 30−50 квартир. Пятьдесят квартир — это как отель. Они постепенно легализуются, платят налоги, что мы приветствуем. Я знаю три такие компании. У них квартиры по всей области, но, в основном, это Зеленоградск, Светлогорск, Калининград. В межсезонье сдают в Калининграде жильё тем, кто приезжает в длительные командировки. Это выгоднее, чем селиться в отель. А летом — в основном, побережье. Это такая объективная ситуация, с которой нет рецепта борьбы. У нас нет такого функционала. Это сфера правоохранительных, налоговых органов. Что касается самого рынка, он постепенно “белеет”. Из чёрного и “серого” превращается в белый — очень медленно, но тенденция такая есть».
Бельё — с хозяев.
Такие компании легко распознать по объявлениям: «Возьму квартиру в управление». В этом году их существенно прибавилось, и они тоже конкурируют за туристов.
«Думаю, крупных управляющих компаний в нашем регионе не больше десяти, а вот мелких счёт идёт на десятки, — говорит президент Ассоциации риелторов Калининграда Олег Перевалов. — Они действительно набирают пул квартир, сдают в аренду за 3 — 15 тыс. в сутки (в зависимости от площади и места нахождения) и перечисляют собственникам от 30 до 50% дохода. Это очень трудоёмкий бизнес. Все процессы должны быть чётко отработаны: от работы горничных до сдачи белья в прачечную. Выигрывает тот, у кого лучшее качество сервиса, квартиры чище и ухоженнее».
Я позвонила в одну из таких контор: мол, хочу сдать в управление «трёшку» на проспекте Мира.
«Собственник должен быть самозанятым, чтобы я спокойно могла переводить ему деньги. “В чёрную” не работаю. Сейчас этот рынок сильно мониторит государство, — сразу предупредила меня предприниматель Ирина (имя изменено). — Ваш район перспективный. Вот Балтрайон мы не берём — спрос низкий. Туристы хотят центр, где есть рестораны, достопримечательности. Доход зависит от качества ремонта в квартире. Если он свежий, в сезон, с мая по август, можно получать на руки по 80 тыс. руб. в месяц; в декабре и январе — до 20; в апреле, сентябре, октябре, ноябре (в зависимости от погоды) — 50. С февраля до середины марта — тугой сезон, тут как повезёт. Мы заключаем агентский договор, но конкретные суммы там не прописываются. Семьдесят процентов — ваши, тридцать — мои, это за вычетом расходов на уборку квартиры, прачку после каждого гостя, гели, шампуни и тому подобное. Текстиль — полотенца и постельное бельё — мы берём качественное, для гостиничного бизнеса — приобретаете вы. Нужно минимум три комплекта по 6 тыс. руб. на каждое спальное место. От гостя берём обеспечительный платёж. Если он что-то испортил, его не возвращают. При серьёзном ущербе — в судебном порядке. Но пока у нас таких проблем не было. Разве что бельё портят регулярно: поели на постели с детьми — посадили пятно. Стараемся вывести их в прачке. Чтобы квартиру разгромили или вывезли всю мебель — такого не было. В любом случае собственник вправе застраховать имущество».