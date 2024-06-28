Жители столицы РТ могут выбрать название детского парка на набережной Казанки

Мэрия столицы Татарстана запустила голосование за название детского парка, который откроется на набережной Казанки. Выбрать понравившийся вариант или предложить свой можно до 11 июля.
В опросе представлено пять наименований:
«Су баласы/Дети воды» — игра слов, созвучная с названием известного татарского произведения «Су анасы» Габдуллы Тукая;
«Юл (а)» -путь, направление и целеустремленность, а также игра слов;
«Елмай» — радость и искренность, связанные с детской улыбкой;
«Уен /Игра» — для детей площадки парков всегда связанны с игрой;
«Айда парк/Ай-Да парк!» — самый классный парк.
Перечень формировался на основе предложений жителей — они оставляли варианты в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова. Идеи также озвучили городские активисты, художники и авторы различных инсталляций. Были учтены и предложения студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета, юных горожан, в том числе участников проекта «АрхиДети».
Напомним, детский парк построят ко Дню города и республики. Общественное пространство станет самым большим в республике. В парке будут оборудованы зоны для игр и отдыха, многофункциональный павильон и фонтан, событийная площадка, кафе и первый в городе природный лабиринт.