Жители столицы РТ могут выбрать название детского парка на набережной Казанки

Перечень формировался на основе предложений жителей — они оставляли варианты в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова. Идеи также озвучили городские активисты, художники и авторы различных инсталляций. Были учтены и предложения студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета, юных горожан, в том числе участников проекта «АрхиДети».