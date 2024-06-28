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Жители столицы РТ могут выбрать название детского парка на набережной Казанки

В голосовании представлено пять вариантов, а также есть возможность предложить свое наименование.

Мэрия столицы Татарстана запустила голосование за название детского парка, который откроется на набережной Казанки. Выбрать понравившийся вариант или предложить свой можно до 11 июля.

В опросе представлено пять наименований:

«Су баласы/Дети воды» — игра слов, созвучная с названием известного татарского произведения «Су анасы» Габдуллы Тукая;

«Юл (а)» -путь, направление и целеустремленность, а также игра слов;

«Елмай» — радость и искренность, связанные с детской улыбкой;

«Уен /Игра» — для детей площадки парков всегда связанны с игрой;

«Айда парк/Ай-Да парк!» — самый классный парк.

Перечень формировался на основе предложений жителей — они оставляли варианты в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберта Салихова. Идеи также озвучили городские активисты, художники и авторы различных инсталляций. Были учтены и предложения студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета, юных горожан, в том числе участников проекта «АрхиДети».

Напомним, детский парк построят ко Дню города и республики. Общественное пространство станет самым большим в республике. В парке будут оборудованы зоны для игр и отдыха, многофункциональный павильон и фонтан, событийная площадка, кафе и первый в городе природный лабиринт.