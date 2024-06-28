Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за задержку почти на сутки рейса Уфа-Хургада

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию за задержку рейса Уфа-Хургада.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию’Россия" за задержку рейса Уфа-Хургада. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел минувшей зимой — 17 февраля. Вылет отложили по технической причине более чем на 23 часа. На рейс зарегистрировали 191 пассажира. Авиакомпания, утверждают прокуроры, своевременные и достаточные меры по предоставлению им горячего питания не приняла.

Уфимский транспортный прокурор внес главе компании представление. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

— Уплата штрафа находится на контроле транспортной прокуратуры, — заявили в ведомстве.

штрафы