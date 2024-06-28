Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за задержку почти на сутки рейса Уфа-Хургада

Инцидент произошел минувшей зимой — 17 февраля. Вылет отложили по технической причине более чем на 23 часа. На рейс зарегистрировали 191 пассажира. Авиакомпания, утверждают прокуроры, своевременные и достаточные меры по предоставлению им горячего питания не приняла.