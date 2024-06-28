59 омских автобусов ездят со сломанными кондиционерами

В Омске 59 автобусов ездят с неработающими кондиционерами. Всего в городе кондиционерами оборудованы 153 автобуса и 111 троллейбусов. Об этом рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
По словам чиновника, неисправные системы кондиционирования сложно отремонтировать из-за отсутствия деталей. Большинство из них были произведены за рубежом. Так, в ПАЗах установлены японские кондиционеры, а в больших автобусах — итальянские.
«Проблема есть. Она связана с тем, что большинство кондиционеров, используемых в подвижном составе, — импортные. Среди характерных неисправностей — коррозирующие радиаторы теплообменика, неработающие вентиляторы, насосы», — сообщил Кормилец.
В прошлом году для ремонта кондиционеров МП «ПП № 8» приобрело специальную установку.
Ранее на фоне 30-градусной жары омичи стали жаловаться на неработающие кондиционеры транспорте. После этого мэр Сергей Шелест поручил руководителям ПП № 8 и омского электротранспорта проверить работу кондиционера в автобусах и троллейбусах.