Суммы госпошлин в сфере миграции изменены с 1 июля

Госпошлина составит:
— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) — 6000 рублей;
— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет — 3000 рублей;
— за выдачу проездного документа беженца или продление срока действия указанного документа — 420 рублей;
— за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в Российской Федерации, визы для:
— выезда из Российской Федерации — 1200 рублей;
— выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Федерацию — 1200 рублей;
— многократного пересечения Государственной границы Российской Федерации — 1920 рублей;
— за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства — 960 рублей за каждого приглашенного;
— за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены, — 6000 рублей;
— за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в Российской Федерации — 420 рублей;
— за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание — 1920 рублей;
— за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в целях получения образования — 1920 рублей;
— ха выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника;
— за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 рублей;
— за прием в гражданство Российской Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за установление факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации — 4200 рублей.