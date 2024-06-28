Для 9 тыс. кузбасских одиннадцатиклассников пройдут выпускные балы

В школах региона для одиннадцатиклассников пройдут выпускные балы. В этом году 11-й класс оканчивают 9024 человека, в том числе в Кемерове — 2 231, в Новокузнецке — 1 949.
Во всех муниципалитетах региона пройдут торжественные церемонии вручения аттестата и развлекательная программа. Золотой знак «Отличник Кузбасса» получит 571 одиннадцатиклассник, серебряный — 236 ребят.
Минобразования Кузбасса сообщает, что большая часть кузбасских выпускников решила продолжить обучение в местных вузах. Их ждут в 17 высших учебных заведениях, где создано 6 599 бюджетных мест. Подробнее о старте приёмной кампании мы писали тут. Также документы можно подать в 33 кузбасских техникума и колледжа, где предлагают 17 тысяч бюджетных мест.