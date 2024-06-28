Для 9 тыс. кузбасских одиннадцатиклассников пройдут выпускные балы

Минобразования Кузбасса сообщает, что большая часть кузбасских выпускников решила продолжить обучение в местных вузах. Их ждут в 17 высших учебных заведениях, где создано 6 599 бюджетных мест. Подробнее о старте приёмной кампании мы писали тут. Также документы можно подать в 33 кузбасских техникума и колледжа, где предлагают 17 тысяч бюджетных мест.