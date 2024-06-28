Где в Воронеже запрещено ездить на электросамокатах

В Воронеже выделили 13 зон для запрета поездок на электросамокатах. В их число вошли парки скверы, площади и другие территории. Эти зоны отображены на карте в приложении и являются обязательными для всех самокатов сервиса Whoosh. При въезде самокат подаст звуковой сигнал и остановится. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга в пятницу, 28 июня. В список вошли следующие территории: