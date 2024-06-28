Где в Воронеже запрещено ездить на электросамокатах

В Воронеже выделили 13 зон для запрета поездок на электросамокатах. В их число вошли парки скверы, площади и другие территории. Эти зоны отображены на карте в приложении и являются обязательными для всех самокатов сервиса Whoosh. При въезде самокат подаст звуковой сигнал и остановится. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе сервиса кикшеринга в пятницу, 28 июня. В список вошли следующие территории:
- парки «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса»;
- скверы Кольцовский и Комсомольский;
- площади Советская и Победы;
- территория объекта культурного наследия «Памятник Славы». Сквер, идущий от памятника Славы вдоль Московского проспекта;
- территория промзоны, ограниченная проспектом Труда, Московским проспектом, улицами Донбасской и 9 Января;
- территория, ограниченная улицей 20-летия Октября, Петровской набережной, улицами Большой Стрелецкой и Станкевича;
- территория, ограниченная улицами Станкевича, Свободы, переулком Старинным, улицами Платонова, Таранченко, Карла Маркса, Орджоникидзе, Бучкури, 20-летия ВЛКСМ, Пятницкого, Софьи Перовской, Петровской набережной и улицей Большой Стрелецкой;
- территория, ограниченная улицами Пятницкого, 20-летия ВЛКСМ, Большой Манежной и Степана Разина;
- территория, ограниченная улицей Коммунаров, проспектом Революции, улицей Ленина, далее Северным мостом и набережной Массалитинова.
Весной 2023 года электросамокаты были внесены в правила дорожного движения. Операторы кикшеринга подготовили для воронежцев инструкцию, как правильно и безопасно управлять этими транспортными средствами.
РИА «Воронеж» сообщало, что сервисы проката электросамокатов увеличили штрафы для нарушителей. Размер денежных взысканий составляет теперь от 500 до 150 тыс. рублей. Дополнительно к штрафу может быть заблокирован аккаунт пользователя — на определенный срок или навсегда. За самые серьезные нарушения возможна полная блокировка доступа к сервису.