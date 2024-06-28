Ботсад в Петербурге может закрыть оранжереи из-за аномальной жары

В Петербурге сегодня, 28 июня, ожидается очень жаркая погода. По данным синоптиков, температура на семь-восемь градусов превысит норму и достигнет отметки в +31 градус. В связи с этим Ботанический сад Петра Великого может приостановить экскурсии по оранжереям.
— Сегодня обещают жаркую солнечную погоду, в отдельных оранжереях температура может достигать +35 и более градусов при высокой влажности, — отметили в пресс-службе Ботанического сада.
Посетителей просят учитывать факт высокой температуры и влажности при покупке билетов, так как не все могут переносить такие условия. В частности, это касается детей и пожилых людей. Им в Ботаническом саде порекомендовали выбирать более прохладные дни для экскурсии.
Добавим, что жаркая погода сохранится в Северной столице и завтра, 29 июня. При этом в городе местами пройдут кратковременные дожди, а также возможны ливни и грозы.