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Ботсад в Петербурге может закрыть оранжереи из-за аномальной жары

Пенсионерам и детям советуют отказаться от похода по оранжереям Ботанического сада из-за жары.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге сегодня, 28 июня, ожидается очень жаркая погода. По данным синоптиков, температура на семь-восемь градусов превысит норму и достигнет отметки в +31 градус. В связи с этим Ботанический сад Петра Великого может приостановить экскурсии по оранжереям.

— Сегодня обещают жаркую солнечную погоду, в отдельных оранжереях температура может достигать +35 и более градусов при высокой влажности, — отметили в пресс-службе Ботанического сада.

Посетителей просят учитывать факт высокой температуры и влажности при покупке билетов, так как не все могут переносить такие условия. В частности, это касается детей и пожилых людей. Им в Ботаническом саде порекомендовали выбирать более прохладные дни для экскурсии.

Добавим, что жаркая погода сохранится в Северной столице и завтра, 29 июня. При этом в городе местами пройдут кратковременные дожди, а также возможны ливни и грозы.

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