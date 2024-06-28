«Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция праздника

«Алые паруса» — это большой праздник, который город каждый год устраивает для всех выпускников петербургских школ. На Дворцовой площади проходит большой концерт, выпускников лично поздравляет губернатор (а иногда и президент), ближе к ночи по акватории Невы проходит большой корабль с теми самыми алыми парусами, а после полуночи гремит праздничный салют. Праздник традиционно проводят в самый разгар Белых ночей, когда в городе почти круглые сутки светло и тепло.
Немного истории
Праздник придумали в 1968 году — как романтическое напутствие юным школьникам, входящим во взрослую жизнь. 23 июня 1968 года по реке впервые прошел корабль с ярко-красными парусами, на стрелке Васильевского острова зажгли факела Ростральных колонн, а 25 000 человек смотрели на необычное зрелище. Праздник сразу понравился горожанам и начал обрастать традициями. У него появился и собственный гимн — «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.
Так продолжалось почти 10 лет. В 1977 году новое партийное руководство решило, что скопления молодежи в самом центре города представляют угрозу, и сначала отменили проход корабля по акватории Невы, а в 1979-м и весь праздник целиком.
В 2005 году возродить «Алые паруса» и сделать их официальным торжественным выпускным для всех школьников Петербурга предложил президент Владимир Путин. В первые годы программа сводилась к получасовому проходу парусного корабля между Дворцовым и Троицким мостами и фейерверк. С 2007 года к этому добавился концерт на Дворцовой площади.
В первые годы вход на праздник был свободным, и его могли посетить все желающие — но из-за стремительно растущей популярности были введены ограничения. Теперь Дворцовая площадь, где проходит концерт, и Дворцовая набережная, откуда лучше всего видно корабль, доступны только для выпускников, их родителей и учителей. Концерт с других точек увидеть очень трудно, а вот посмотреть на корабль может любой желающий: его неплохо видно со многих набережных в центре города.
Самая зрелищная часть с салютом на празднике традиционно устраивается после полуночи — это связано с тем, что в белые ночи небо в Петербурге темнеет очень ненадолго, и организаторы шоу стараются поймать максимально выгодный в зрелищном плане момент.
А еще на «Алые паруса» традиционно приезжают туристы: некоторые туроператоры даже предлагают в аренду небольшие кораблики, с которых можно понаблюдать за праздником с Невы. Сколько стоит съездить в Петербург на Алые паруса, рассказываем здесь.
В этом году «Алые паруса» пройдут в Петербурге юбилейный, 20-й раз.
Программа праздника
- 20:00 — Сбор гостей и первые выступления артистов на Дворцовой площади и;
- 22:00 — Поздравления от президента и губернатора;
- 22:10 — Продолжение концерта;
- 00:40 — Пиротехническое шоу и проход корабля по акватории Невы;
- 01:40 — Продолжение концерта;
- 04:00 — Окончание праздника.
В этом году на «Алых парусах» выступят Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST и Алсу. Организаторы сообщают, что прислушиваются к желаниям выпускников: школьники могут проголосовать за того артиста, которого хотели бы увидеть на сцене. В этом году зрительские симпатии собрала Тося Чайкина, которая тоже окажется на сцене. Также выпускников ждут выступления балета «Тодес» и цирковых артистов.