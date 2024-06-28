«Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция праздника

В первые годы вход на праздник был свободным, и его могли посетить все желающие — но из-за стремительно растущей популярности были введены ограничения. Теперь Дворцовая площадь, где проходит концерт, и Дворцовая набережная, откуда лучше всего видно корабль, доступны только для выпускников, их родителей и учителей. Концерт с других точек увидеть очень трудно, а вот посмотреть на корабль может любой желающий: его неплохо видно со многих набережных в центре города.