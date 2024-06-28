В Ростовской области ожидается аномальная жара до +36 градусов

Об этом сообщают донские синоптики. Так, в пятницу, 28 июня в Ростове днем +28, переменная облачность и без осадков. В ночные часы — до + 17. В субботу, 29 июня в Ростове уже +30 в дневные часы, ночью +19, а уже в воскресенье, 30 июня днем в донской столице сильная жара до +34 градусов. В Ростовской области 29 июня в отдельных районах дожди с грозами и жара до +32, 30 июня без осадков и до +36. По востоку области в Ремонтненском и Целинском районах 30 июня днем +32 +34, без осадков, в ночные часы +17. По северу региона в Верхнедонском и Шолоховском районах 29 и 30 июня +29 +31 в дневные часы, ночью +15 +17. Жара с начала июля будет только нарастать — в конце следующей недели в Ростове ожидается +35 +37 градусов.