Пристрой к бассейну «Дельфин» возведут в Нижнем Новгороде

Пристрой к бассейну «Дельфин» планируют возвести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Кабайло во время прямого эфира в ЦУР 28 июня. По его словам, существует несколько проектов по развитию водных видов спорта, в том числе, фундаментальный проект по строительству дворца водных видов спорта на улице Академической.
— Для начала надо принять решение по месту, где это может быть. Есть еще один проект, который мы прорабатываем. Более реальный вариант — это пристрой к бассейну «Дельфин». Мы хотим там сделать 25-метровую чашу для тренировок по водному поло и небольшой бассейн для детей с тем, чтобы разгрузить 50-метровую чашу непосредственно для спортсменов, которым он нужен для тренировок, — сказал министр.
По его словам, такой проект, как дворец водных видов спорта, сложно реализовать без участия федеральных средств и концессионных решений. При этом в регионе есть два 50-метровых бассейна — «Дельфин», где тренируются нижегородские ватерполисты, и бассейн в Дзержинске.