Пристрой к бассейну «Дельфин» возведут в Нижнем Новгороде

— Для начала надо принять решение по месту, где это может быть. Есть еще один проект, который мы прорабатываем. Более реальный вариант — это пристрой к бассейну «Дельфин». Мы хотим там сделать 25-метровую чашу для тренировок по водному поло и небольшой бассейн для детей с тем, чтобы разгрузить 50-метровую чашу непосредственно для спортсменов, которым он нужен для тренировок, — сказал министр.