Церемония открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС состоялась в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин пригласил иностранных гостей на обновленный форум «Великие реки», который планируется провести в 2025 году.

На Нижегородской ярмарке состоялась церемония открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС (18+).

Мероприятие открыл министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

«Голос БРИКС должно слышать все мировое сообщество. Наши совместные усилия и инициативы, несомненно, внесут существенный вклад в улучшение состояния глобальной окружающей среды. Наращивание взаимодействия в формате БРИКС — один из приоритетов внешней политики нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Уверен, что для ваших государств это тоже приоритет», — обратился к участникам встречи Александр Козлов.

Как отметил на церемонии открытия встречи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание сохранению природных богатств и реализации экологических инициатив.

«Проведение у нас такого крупного мероприятия, как встреча представителей БРИКС, — не только большая честь для нас, но и отчасти закономерность. Нижегородская область в последние годы прочно закрепилась среди регионов-лидеров общероссийской экологической повестки. Сегодня экология является одним из ключевых факторов успешного развития. Это понимают на всех уровнях», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области пригласил участников встречи — министров окружающей среды стран БРИКС — присоединиться к форуму «Великие реки» (18+), посвященному сохранению и развитию речных ресурсов. Форум планируется провести в Нижнем Новгороде в 2025 году, продолжая 20-летние традиции его организации на Нижегородской ярмарке. В последний раз форум «Великие реки» проводился в 2019 году. За время своего существования он принял более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран.

«Расположение Нижнего Новгорода на слиянии двух больших водных артерий просто обязывает нас возродить форум и наполнить его повестку новыми смыслами. Мы сделаем это летом 2025 года. И всех приглашаем, потому что великие реки — это не только Волга, Ока, Енисей, Лена, но это и Хуанхэ, Янцзы и другие, которые протекают в странах БРИКС», — добавил Глеб Никитин.

На мероприятии выступили главы делегаций иностранных государств, представивших не только актуальные проблемы экологической повестки, но и лучшие практики природоохранной деятельности.

В рамках встречи участники обсудили вопросы практической реализации программы «Чистые реки БРИКС», инициативы «Партнерство экологически устойчивых городов БРИКС», «Леса БРИКС», перспективы расширения практического сотрудничества в новом формате «десятки» БРИКС, а также другие актуальные экологические вопросы.