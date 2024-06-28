Церемония открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС состоялась в Нижнем Новгороде

На Нижегородской ярмарке состоялась церемония открытия 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС (18+).
Мероприятие открыл министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.
Как отметил на церемонии открытия встречи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правительство региона уделяет большое внимание сохранению природных богатств и реализации экологических инициатив.
Губернатор Нижегородской области пригласил участников встречи — министров окружающей среды стран БРИКС — присоединиться к форуму «Великие реки» (18+), посвященному сохранению и развитию речных ресурсов. Форум планируется провести в Нижнем Новгороде в 2025 году, продолжая 20-летние традиции его организации на Нижегородской ярмарке. В последний раз форум «Великие реки» проводился в 2019 году. За время своего существования он принял более 500 тысяч экспертов, ученых и государственных деятелей, представителей 20 тысяч предприятий и организаций из разных регионов России и 43 стран.
На мероприятии выступили главы делегаций иностранных государств, представивших не только актуальные проблемы экологической повестки, но и лучшие практики природоохранной деятельности.
В рамках встречи участники обсудили вопросы практической реализации программы «Чистые реки БРИКС», инициативы «Партнерство экологически устойчивых городов БРИКС», «Леса БРИКС», перспективы расширения практического сотрудничества в новом формате «десятки» БРИКС, а также другие актуальные экологические вопросы.
Итогом мероприятия станет принятие заявления 10-й встречи министров окружающей среды стран БРИКС.