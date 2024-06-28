Обезьяна укусила ребенка в Крыму: проводится расследование

Навязчивые уличные фотографы, предлагающие сделать фото с экзотическими животными, с началом лета снова активизировались в Крыму. И не всегда фотосессии проходят благополучно. Буквально накануне от укуса животного пострадал подросток на набережной Судака.
Обезьяна укусила его за ухо, когда некий фотограф пытался усадить ее на плечо мальчика. Об инциденте очевидцы рассказали в сети, потребовав принять меры в отношении любителей такого рода заработка.
«Родители вызвали полицию, и живодер сразу начал убегать», — написал автор поста.
Сейчас правоохранители проверяют эту информацию и ищут предприимчивого фотографа. Проверки организовали Следственный комитет и прокуратура республики.
«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Владимир Терентьев поручил установить данное лицо, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом — законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных», — говорится в сообщении Следкома.
Обезьяна укусила мальчика за ухо. Сриншот из Telegram-канала ЧП Крым.
Обстоятельства произошедшего изучает и прокуратура. В надзорном ведомстве обещают принять меры реагирования при наличии оснований.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях», — отметили в прокуратуре республики.
Ранее после вмешательства прокуратуры и контролирующих органов в парк «Тайган» передали трехмесячного медвежонка, который сидел на цепи у дороги в поселке Михайловское Сакского района и не имел свободного доступа к воде. Некое подобие зверинца здесь обустроил местный житель. Сейчас животное обживается в просторном вольере белогорского парка.