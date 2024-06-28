Обезьяна укусила ребенка в Крыму: проводится расследование

Ранее после вмешательства прокуратуры и контролирующих органов в парк «Тайган» передали трехмесячного медвежонка, который сидел на цепи у дороги в поселке Михайловское Сакского района и не имел свободного доступа к воде. Некое подобие зверинца здесь обустроил местный житель. Сейчас животное обживается в просторном вольере белогорского парка.