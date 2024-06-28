Монтаж портового крана стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде

Напомним, в мае стало известно, что символичный портовый кран станет напоминаем, что на протяжении века здесь размещался торговый порт. Известно, что в качестве арт-объекта будет использован портальный кран КПМ 30−35−10,5, который был найден на территории завода «Красное Сормово». На этой недели специалисты уже привезли первую партию элементов портального крана.