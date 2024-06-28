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Монтаж портового крана стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде

Арт-объект будет напоминать о том, что раньше на Стрелке был торговый порт.

Источник: Институт развития городской среды Нижегородской области

Портовый кран начали устанавливать на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ИРГС НО.

Напомним, в мае стало известно, что символичный портовый кран станет напоминаем, что на протяжении века здесь размещался торговый порт. Известно, что в качестве арт-объекта будет использован портальный кран КПМ 30−35−10,5, который был найден на территории завода «Красное Сормово». На этой недели специалисты уже привезли первую партию элементов портального крана.

Монтаж крана уже стартовал. Остальные элементы сейчас находятся на заводе — специалисты их зачищают и окрашивают в фирменный цвет Стрелки. Кран перевозят спецтехникой в несколько очередей, так как его высота достигает 50 метров.