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В последние дни июня в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки

29 и 30 июня в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

29 и 30 июня в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Торговые точки будут организованы на улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом Спорта. В оба дня ярмарки будут функционировать с 09:00 до 16:00.

Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.

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