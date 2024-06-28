Появился график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2024 года

У кого-то коммунальные страдания продлятся всего несколько дней на время гидравлических испытаний сетей. Части горожан придется терпеть неделю или даже две, пока приводят в порядок и готовят к следующему отопительному сезону трубы, котельные и тепловые пункты. Стартуют отключения горячей воды с 0.00 часов первого указанного в графике дня и длятся до 24.00 часов последнего. Учтите, в случае аварии на теплосетях или при больших объемах плановых работ отключения горячей воды могут продлить по согласованию с мэрией.