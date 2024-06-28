Появился график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2024 года

График плановых отключений горячей воды в Волгограде на июль 2024 года утвердили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда жители сотен домов будут греть воду и купаться в тазиках в середине лета. Стартуют коммунальные страдания горожан с понедельника, 1 июля.
В июле 2024 будут сидеть без горячей воды жители отдельных кварталов всех восьми районов Волгограда. Часть из них оставили без удобств еще с июня.
У кого-то коммунальные страдания продлятся всего несколько дней на время гидравлических испытаний сетей. Части горожан придется терпеть неделю или даже две, пока приводят в порядок и готовят к следующему отопительному сезону трубы, котельные и тепловые пункты. Стартуют отключения горячей воды с 0.00 часов первого указанного в графике дня и длятся до 24.00 часов последнего. Учтите, в случае аварии на теплосетях или при больших объемах плановых работ отключения горячей воды могут продлить по согласованию с мэрией.
График отключений горячей воды в Волгограде на июль 2024 года
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
С 2 по 15 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.
С 18 июня по 1 июля, с 22 по 24 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13.
ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития).
С 16 по 29 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17.
ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31.
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14.
ул. Гидростроителей, 2, 6, 10.
С 23 по 30 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а.
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38.
ул. Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51.
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11.
пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227.
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69.
ул. Д. Бедного, 2а.
ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19.
ул. Быкова, 4а.
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16.
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10.
ул. Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24.
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11.
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
ул. Андреева, 13.
ул. Атласова, 16.
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.
ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
С 23 по 30 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14.
ул. Тарифная, 21−31.
ул. Курильская, 5−9.
С 9 по 11 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60−70.
ул. 39-й Гвардейской, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33.
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70.
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
ул. Вершинина 5, 7, 24.
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7.
ул. 4-х Связистов, 25а, 25б.
ул. Правды, 2, 4.
ул. Лермонтова, 30.
ул. Нестерова, 16, 16А.
ул. Высокая, 18а, 18б.
ул. Промышленная, 10.
ул. Новоремесленная, 13.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.
31 июля 2024 года горячую воду отключат:
пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.
С 4 по 17 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. К. Либкнехта, 13, 21.
пр. Жукова, 85, 95, 105,115.
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24.
ул. Хорошева, 46, 48.
С 8 по 17 июля 2024 года горячую воду отключат:
б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88.
ул. Землячки, 17 г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а.
ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66.
ул. Симонова, 19а, 19б, 27,28,30,31,31а, 32,34,36,38,40,42.
ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49.
ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38.
ул. Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
С 16 по 26 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28.
ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а.
ул. Голубинская, 8.
ул. Новороссийская, 5, 11.
ул. Кубанская, 17.
С 3 по 16 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Кубанская, 15, 15А.
С 11 по 12 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Новороссийская, 43.
ул. Чапаева 8, 10, 18.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.
С 23 по 25 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б.
ул. Клинская, 33, 34, 35.
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25.
ул. Канунникова, 9.
ул. Огарева, 1, 2, 7, 21б.
ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27.
ул. Баррикадная, 19, 19А.
ул. Иркутская, 8.
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31.
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10.
ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А.
ул. Краснослободская, 17, 19.
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20.
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
ул. Моздокская, 3, 5, 7.
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3.
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19.
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18.
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1.
ул. Липецкая, 5, 7.
ул. Новоузенская, 10а.
ул. Профсоюзная, 16а, 20.
ул. Ковровская, 4.
ул. Бобруйская, 1, 1а.
ул. Пугачевская, 5а, 5 г, 5д.
ул. Гомельская, 7.
С 3 по 15 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Ардатовская, 2.
ул. Буханцева, 48, 50, 66.
ул. Клубная, 13.
ул. Чигиринская, 2.
С 8 по 21 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Циолковского, 2.
ул. Калинина, 11.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
С 24 по 25 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Логовская, 1, 2, 5, 6.
пр. Университетский, 34.
пос. Стройдеталь, 13.
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
С 1 по 12 июля 2024 года горячую воду отключат:
пос. Саши Чекалина, 3, 7, 8.
С 16 по 17 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78.
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77.
ул. Р. Люксембург, 5, 9.
ул. Черемшанская, 28а.
ул. Кедровая, 19, 21.
С 15 по 25 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134 В, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149.
ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139.
ул. З. Маресевой, 3, 9, 15.
ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82.
ул. Федотова, 4.
ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84−94, 84а, 84б, 88а, 98, 100, 102, 271, 273.
ул. 64-й Армии, 55−61, 65−75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129−137, 135а, 137а.
ул. Люблинская, 4.
ул. Изоляторная, 2.
ул. Вельботная, 3, 5.
ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6.
ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259.
ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18.
ул. Лячина, 3, 5, 7.
ул. Минина, 4, 10, 16.
ул. Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.
С 2 по 12 июля 2024 года горячую воду отключат:
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.
ул. Тельмана, 14, 19.
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55.
ул. Доценко, 35а.
С 22 июля по 1 августа 2024 года горячую воду отключат:
ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55.
ул. Сидорова, 3.
ул. Алийская, 16, 18.
ул. Судостроительная, 39, 43, 45.
ул. Электростальская, 11.
ВАЖНО! Отключения могут перенести на несколько дней по независящим от редакции причинам.
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