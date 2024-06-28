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Минсельхоз и Приволжский медуниверситет реализуют проект по геномной селекции рогатого скота

Проект нацелен на наращивание объемов производства молока в регионе.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Приволжский исследовательский медицинский университет реализуют совместный проект по геномной селекции крупного рогатого скота. Исследования позволят аграриям улучшить качество животных, что положительно отразится на работе региональных предприятий по производству молока.

Проект по паспортизации крупного рогатого скота рассчитан на шесть лет, он завершится в 2029 году. За это время в 24 племенных хозяйствах региона будут проведены геномные оценки животных трех поколений, ДНК-исследования, а также создана система фенотипических и экономических данных. В конечном итоге будет разработан региональный индекс племенной ценности животных, который позволит оценивать будущую продуктивность молодняка.

«Сегодня о продуктивности коровы можно узнать только в тот момент, когда она начала давать молоко. Внедрение геномной селекции позволит хозяйствам оценить будущую продуктивность особи практически сразу же после ее рождения, для этого понадобится сдать кровь животного на ДНК-анализ. Проект позволит нашим производителям сосредоточиться на выращивании более продуктивных животных. В результате вырастут показатели эффективности предприятий, а регион приблизится к полному самообеспечению молочной продукцией», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Как сообщили в Приволжском исследовательском медицинском университете, в Центре медицинских и агробиотехнологий находится уже около 2600 проб крови коров, специалисты приступили к их изучению. В рамках проекта в этом году планируется провести генотипирование 7,5 тысячи голов племенного скота.

«Кровь животных исследуется на наличие генетических заболеваний и злокачественных мутаций генов. Оперируя этими данными, фермеры могут решить, каких коров допускать к размножению, а какие не дадут хорошего потомства или уже являются носителями тяжелых заболеваний», — пояснила руководитель Центра медицинских и агробиотехнологий Института фундаментальной медицины ПИМУ Елена Дабахова.

Партнерами регионального Минсельхоза и ПИМУ в реализации проекта выступают Комитет ветеринарии Нижегородской области, компания «Иннопрактика» и племенной центр «Нижегородский».

Как отметили в министерстве, сельхозпроизводителям, участвующим в проекте, будет компенсировано 85% от понесенных затрат на проведение геномной оценки животных. На реализацию проекта из областного бюджета будет направлено 180 млн рублей.

Центр медицинских и агробиотехнологий создан в ПИМУ в 2023 году при поддержке программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». В числе применяемых во многих регионах России разработок центра — кормовая добавка для снижения метаногенеза и увеличения надоев, а также тест-система для диагностики лейкоза у коров.