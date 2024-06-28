Минсельхоз и Приволжский медуниверситет реализуют проект по геномной селекции рогатого скота

Проект по паспортизации крупного рогатого скота рассчитан на шесть лет, он завершится в 2029 году. За это время в 24 племенных хозяйствах региона будут проведены геномные оценки животных трех поколений, ДНК-исследования, а также создана система фенотипических и экономических данных. В конечном итоге будет разработан региональный индекс племенной ценности животных, который позволит оценивать будущую продуктивность молодняка.

«Сегодня о продуктивности коровы можно узнать только в тот момент, когда она начала давать молоко. Внедрение геномной селекции позволит хозяйствам оценить будущую продуктивность особи практически сразу же после ее рождения, для этого понадобится сдать кровь животного на ДНК-анализ. Проект позволит нашим производителям сосредоточиться на выращивании более продуктивных животных. В результате вырастут показатели эффективности предприятий, а регион приблизится к полному самообеспечению молочной продукцией», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.