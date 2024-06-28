В омском МЧС рассказали, что инцидент произошел на улице Крупской на Левобережье Омска. Там около трех часов дня возник пожар на площадке для мусора. В общей сложности горели пять мусорных контейнеров. На месте работали 10 спасателей и 2 единицы техники. К 15:16 пожар был локализован, его площадь составила 20 квадратных метров.
В МЧС раскрыли причину черного дыма на Левобережье Омска
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области в пятницу, 28 июня 2024 года, объяснили причину черного дыма, о котором стали сообщать в соцсетях очевидцы. В частности, информация о возгорании в районе улицы Лукашевича появилась в телеграм-канале «Омск Live», где также был опубликован кадр с черным дымом над домами.