Лидеры профорганизации АПЗ приняли участие в форуме ко Дню молодежи

«Традиция организовывать такие встречи появилась в 2002 году. Радует, что молодежи на предприятии прибавляется. Ребята не только отлично проявляют себя на производстве, но и становятся активными участниками наших мероприятий. Молодежный форум — это не просто мероприятие, а платформа для общения, командообразования и развития лидерских качеств. Он поможет вам, ребята, почувствовать себя частью единой команды, развить навыки, которые понадобятся для профессионального роста», — сказал на открытии встречи председатель профкома АПЗ Александр Тюрин.