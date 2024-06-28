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Лидеры профорганизации АПЗ приняли участие в форуме ко Дню молодежи

Встреча была организована в профилактории «Морозовский».

Молодежные лидеры первичной профсоюзной организации АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» приняли участие в форуме, посвященном Всероссийскому дню молодежи, в прошлые выходные.

Встреча была организована в профилактории «Морозовский». Участие в форуме приняли 38 человек, среди них профлидеры АПЗ и приборостроительного колледжа.

«Традиция организовывать такие встречи появилась в 2002 году. Радует, что молодежи на предприятии прибавляется. Ребята не только отлично проявляют себя на производстве, но и становятся активными участниками наших мероприятий. Молодежный форум — это не просто мероприятие, а платформа для общения, командообразования и развития лидерских качеств. Он поможет вам, ребята, почувствовать себя частью единой команды, развить навыки, которые понадобятся для профессионального роста», — сказал на открытии встречи председатель профкома АПЗ Александр Тюрин.

Программа форума была насыщенной. После знакомства ребята для участия в квесте разделились на пять команд: «Дайко», «Синий трактор», «Матушка-земля», «Тормоза» и «Перспектива». Задания были не из простых. На этапе «Рыбалка» — поймать рыбу в очках-перевертышах, в «Борьбе сумо» — выбить соперника из круга в надувных костюмах с закрытыми глазами. А еще командой прокатить шарик по лабиринту, надуть ногами огромный шар на голове, нарисовать эмблему профсоюза в очках обратной реальности и вслепую определить, что спрятано в ящике.

«Здорово повеселились, — поделилась впечатлениями контролер ИПиСИ службы метрологии Екатерина Рябова. — Игра на командообразование помогает сплотиться, понять, как мыслят другие люди».

Затем команды приняли участие в мастер-классе по креативному мышлению. Ребята придумывали несуществующую страну. Так появились Томатогорск, Синерусь, Амазония, Авиалэнд, Раксагадам. Из подручных материалов и метра ткани, без ниток, иголок и других швейных принадлежностей мастерили костюм и сочиняли гимн. Кульминацией стала креативная презентация.

По итогам всех испытаний победила команда «Перспектива»: ребята были активными в течение всего дня и набрали наибольшее количество очков.

«Я первый раз на таких мероприятиях, — сказал слесарь-сборщик цеха № 49 Егор Колпаков. — День прошел восхитительно. Приехал познакомиться с ребятами, больше узнать о профсоюзе. Хочу и дальше двигаться в этом направлении. Такие встречи помогают развиваться». «День прошел энергично, ярко, незабываемо, — прокомментировал инженер-электроник отдела системно-технического сопровождения Егор Гурлов. — На предприятии тружусь недавно, считаю, что такие форумы надо внести в список обязательных мероприятий для молодежи».