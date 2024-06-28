В Москве усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за жары

«Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30−32 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому дано указание усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — отметил Петр Бирюков.