В Москве усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за жары

«Согласно данным синоптиков, в период с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30−32 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому дано указание усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — отметил Петр Бирюков.
Сейчас в городе работает 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости: 14 станций находится на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и еще 10 — на внутренних водоемах.
Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и городские пруды.
Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и находят детей, оставшихся без сопровождения взрослых.
Москвичей просят быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только на специально оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра.